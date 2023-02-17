Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "RAMINA", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала у своєму акаунті фрагмент нового інтерв'ю, героєм якого став найманець російської ПВК Вагнер.

У цьому інтерв'ю Раміна дізнавалася у вагнерівця, що обіцяють російським ув'язненим, якщо погодяться поїхати до України та як найманці потрапляють до України. Також вона повідомила, що цей чоловік із затримкою психічного розвитку і згідно із законом його не можна відправляти на війну. Також журналістка дізналася, що вагнерівцям роздають воду із невідомою речовиною, від якої вони стають дуже веселими.

У підписі до публікації в Instagram Есхакзай написала: "На моем канале новый выпуск с бойцом ЧВК ВАГНЕР. Как выяснилось, в ЧВК ВАГНЕР вербуют людей с задержкой психического развития! Также бойцам дают какую-то воду без этикетки, от которой становится весело... именно на Бахмутском направлении наши военные заметили странные реакции бойцов ЧВК Вагнер на взрывы. Они, как зомби. Теперь понятно, почему...".

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