Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, на якому похвалилася розкішним букетом, який їй презентував чоловік.
Як видно, у ролику Анна заходить на кухню, де на столі стоїть у вазі величезний запакований букет ніжно-рожевих тюльпанів. Вона дуже зраділа такому подарунку і почала розпаковувати квіти, позбавляючи їх від стрічок та целофану, а потім ставить у ту ж вазу, досипаючи спеціальний засіб, щоб тюльпани довше залишалися свіжими. Потім співачка зачаровано милується квітами, нюхає їх та посилає повітряні поцілунки у камеру.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Дякую, що робиш мене щасливою". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Красуня".
"Яка ніжна".
"Аня, цей образ такий гарний!".
"Я не перестану повторювати, яка ти хороша!"
"Кошеня, яка ж ти красуня".
"Котики дуже люблять квіти".
"Боже, яка ніжна".
"У Сашка гарний смак на квіти".
"Ти неймовірно гарна, я в шоці".
"Вау, це шикарно".
"Така мила і красива. Неперевершена красуня".
"Ти неймовірна красуня".
"Боже, яка гарна".
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