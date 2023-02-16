Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, на якому похвалилася розкішним букетом, який їй презентував чоловік.

Як видно, у ролику Анна заходить на кухню, де на столі стоїть у вазі величезний запакований букет ніжно-рожевих тюльпанів. Вона дуже зраділа такому подарунку і почала розпаковувати квіти, позбавляючи їх від стрічок та целофану, а потім ставить у ту ж вазу, досипаючи спеціальний засіб, щоб тюльпани довше залишалися свіжими. Потім співачка зачаровано милується квітами, нюхає їх та посилає повітряні поцілунки у камеру.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Дякую, що робиш мене щасливою". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня".

"Яка ніжна".

"Аня, цей образ такий гарний!".

"Я не перестану повторювати, яка ти хороша!"

"Кошеня, яка ж ти красуня".

"Котики дуже люблять квіти".

"Боже, яка ніжна".

"У Сашка гарний смак на квіти".

"Ти неймовірно гарна, я в шоці".

"Вау, це шикарно".

"Така мила і красива. Неперевершена красуня".

"Ти неймовірна красуня".

"Боже, яка гарна".

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