Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, після спокусливих кадрів із відпочинку на Мальдівах, Даша повернулася додому та підготувала шанувальникам чергове відео з вбиральні.
Так, у новому ролику Даша зняла себе у просторій вбиральні з величезними дзеркалами. Спочатку вона з'явилася перед камерою у затишному домашньому халатику, під яким видно темну білизну, а потім почала одягатися. Так, спочатку вона одягла темні скіні, потім почала вибирати верх і зупинилася на незвичайній кофтині, яку заправила в штани. Після цього накинула зверху сіру картату сорочку вільного крою, а завершила образ довгим чорним пальто, сумочкою та сонцезахисними окулярами. При цьому можна помітити її мальдівську засмагу і випрямлене волосся.
Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати відео та ставити запитання:
"Де купували халат?".
"А звідки окуляри?"
"Неймовірна. Звідки у вас білизна? Дякую".
"Звідки джинси?"
Ви постійно одягаєтеся один в один. Ви ще можете додати шарф, вам, мені здається, підійде під ваш образ.
"У тебе стиль, як у бомжів із Лос-Анджелеса".
"Ну така шикарна".
"Зробіть добірку українських брендів. Класно, якщо маловідомих".
"Як завжди, вогонь".
"Ви красуня".
"Як завжди, супер!".
"Вау, дуже добрий образ".
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