Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та розповіла про свій сенс життя.

Так, на новій професійній фотографії Світлана відображена на яскравому фоні майже на повний зріст та у незвичайній позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному чорному костюмі зі стразами, що складається з коротких шорт, якого топіка та короткого піджака. Це гламурне вбрання лише підкреслило струнку фігуру та ноги артистки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала: "У японців є таке поняття - "ікігай". Це філософія, яка вчить знаходити сенс життя буквально в кожній хвилині її проживання. Останній рік навчив нас усіх радіти моменту, а любов виросла в ціні і стала єдиним інструментом, що дозволяє не збожеволіти і продовжувати жити... Жити заради тих, в кому і закладений той самий "ікігай". Мій сенс життя і моя любов - це мої діти, моя сім'я, мій чоловік, мої глядачі, моя свобода, моя країна! Кохайте та будьте коханими!".

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