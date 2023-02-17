Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "RAMINA", часто радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала в своем аккаунте фрагмент нового интервью, героем которого стал наемник российской ЧВК Вагнер.

В этом интервью Рамина узнавала у вагнеровца, что обещают российским заключенным, если согласятся поехать в Украину и как наемники попадают в Украину. Также она сообщила, что этот мужчина с задержкой психического развития и по закону его нельзя отправлять на войну. Также журналистка разузнала, что вагнеровцам раздают воду с неизвестным веществом, от которой они стают очень веселыми.

В подписи к публикации в Instagram Эсхакзай написала: "На моем канале новый выпуск с бойцом ЧВК ВАГНЕР. Как выяснилось, в ЧВК ВАГНЕР вербуют людей с задержкой психического развития! Также бойцам дают какую-то воду без этикетки, от которой становится весело... Именно на Бахмутском направлении наши военные заметили странные реакции бойцов ЧВК Вагнер на взрывы. Они, как зомби. Теперь понятно, почему...".

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