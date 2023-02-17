Влітку 2022 року стало відомо, що Тарас Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною візажисткою Тіною Антоненко. Після цього чоловік довго не коментував особисте життя. Проте нещодавно у стрічці Цимбалюка почала з'являтися таємна блондинка, з якою чоловік все частіше проводив час. Невдовзі двоє оголосили про стосунки.
Багато користувачів мережі думали, що у них відбулося кохання з першого погляду. Але у своїх Інстаграм-Сторіз артист здивував своїм ставленням до поняття "кохання з першого погляду".
Тарас Цимбалюк заявив, що кохання з першого погляду немає, а є лише візуальний та фізичний інтерес. За словами Цимбалюка, запускається процес знайомства з гранями та складовими один одного. Якщо ж базове "наповнення" людини влаштувало, перед нею постає вибір, чи починати стосунки. Далі вже може народитися процес "закоханості".
Актор упевнений, що кожен з нас любить за щось, тому щоб зрозуміти за що, потрібен час.
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Крім того, артист розповів, що прагне мати більше, ніж має зараз. Його роблять щасливими прості речі – мотивація, кар'єрне зростання, духовне та особисте зростання.
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