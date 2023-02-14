Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". А недавно знаменитость развелся с коллегой Тиной Антоненко и почти сразу завел отношения с рестораторкой Светланой Готочкиной. Не забывает Тарас и об Инстаграм, где в этот раз поделился фото с новой подружкой.
"Обязательно будьте влюбленными! Чувство – оружие!
Берегите и умножайте любовь: она победит во что бы то ни стало!
Этот день важен! Пусть он существует только ради того, чтобы остановиться на миг и еще раз подумать о человеке, который делает тебя счастливее!
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Я точно знаю: без любви – жизнь неполноценная! И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций…", - написал Тарас под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие настоящие фото";
"Мое любимое третье фото";
"Будьте счастливы";
"Счастье любит тишину";
"Любовь победит все, и даже тьму";
"С днем влюбленных вас!! будьте счастливы";
"Вы круты!!! Берегите друг друга, любовь нам";
"Ну что за милость, вы лучшие";
"С праздником вас, влюбленные".
Напомним, Тарас Цымбалюк после шквала критики ответил, почему он не на фронте
А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" впечатлил новой фотосессией даже Ольгу Сумскую
Также Politeka писала, что Тарас Цымбалюк жестко ответил украинцам на критику и вступился за Влада Яму