Актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал свою новую возлюбленную после развода с прошлой женой.

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". А недавно знаменитость развелся с коллегой Тиной Антоненко и почти сразу завел отношения с рестораторкой Светланой Готочкиной. Не забывает Тарас и об Инстаграм, где в этот раз поделился фото с новой подружкой.

"Обязательно будьте влюбленными! Чувство – оружие!

Берегите и умножайте любовь: она победит во что бы то ни стало!

Этот день важен! Пусть он существует только ради того, чтобы остановиться на миг и еще раз подумать о человеке, который делает тебя счастливее!

Я точно знаю: без любви – жизнь неполноценная! И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций…", - написал Тарас под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие настоящие фото";

"Мое любимое третье фото";

"Будьте счастливы";

"Счастье любит тишину";

"Любовь победит все, и даже тьму";

"С днем влюбленных вас!! будьте счастливы";

"Вы круты!!! Берегите друг друга, любовь нам";

"Ну что за милость, вы лучшие";

"С праздником вас, влюбленные".

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