Еще в январе 33-летний Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку, но его пугает перспектива оказаться сразу на передовой. После этого заявления на него обрушился шквал критики и обвинений в трусости.

Теперь же в интервью Григорию Решетнику в проекте "Как ты?" актер объяснил, почему он до сих пор не на фронте.

"Пришла повестка. Я так понял, спросил знакомых, всем моего года рождения в городе Корсунь, это мой родной город, принесли повестки. Пошел, конечно, в военкомат. Прошел медосмотр и пока на этом все", - рассказал Тарас Цымбалюк.

Сам он на передовую не рвется, потому что, по его мнению, от него больше пользы в тылу. К примеру, актер вспомнил, как на благотворительном аукционе вместе с коллегами собрал 50 тысяч евро на "скорые". Поэтому на упреки подписчиков, отправляющих его в окоп, Тарас Цымбалюк не реагирует.

"Когда тебе пишет какой-то диванный критик, у которого пена изо рта: "Иди на передок, иди в окоп". Я не хочу человеку в абзацах объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, будучи здесь. Что будет тогда, если все сейчас пойдут на передовую и кто будет волонтерить, помогать этим людям? Пишут же кто? Сидящие дома. У них много времени", – подчеркнул артист.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.