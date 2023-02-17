Многие пользователи сети думали, что у них произошла любовь с первого взгляда. Но в своих Инстаграм-Сториз Тарас Цымбалюк удивил своим отношением к понятию "любовь с первого взгляда".

Летом 2022 года стало известно, что Тарас Цымбалюк расстался со своей женой визажисткой Тиной Антоненко. После этого мужчина долго не комментировал личную жизнь. Однако недавно в ленте Цымбалюка начала появляться тайная блондинка, с которой мужчина все чаще проводил время. Вскоре двое объявили об отношениях.

Многие пользователи сети думали, что у них произошла любовь с первого взгляда. Но в своих Инстаграм-Сториз артист удивил своим отношением к понятию "любовь с первого взгляда".

Тарас Цымбалюк заявил, что любви с первого взгляда нет, а есть лишь визуальный и физический интерес. По словам Цимбалюка, запускается процесс знакомства с гранями и составляющим друг друга. Если же базовое "наполнение" человека устроило, перед ним стает выбор, начинать ли отношения. Дальше уже может родиться процесс "влюбленности".

Актер уверен, что каждый из нас любит за что-то, поэтому чтобы понять за что, нужно время.

Кроме того, артист рассказал, что стремится иметь больше, чем он имеет сейчас. Его делают счастливыми простые вещи - мотивация, карьерный рост, духовный и личный рост.

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