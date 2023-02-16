При цьому Анна Неплях не повідомила, де і за яких обставин стався цей інцидент.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях шокувала новиною. 28-річна модель з Дніпра, яка стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт" - 2021, розповіла, що її намагалися вбити. Про це вона повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Знаменитість поділилася, що вранці її автомобіль стріляли, коли вона їхала за кермом. Куля потрапила в заднє скло та розбила його.

"А як вам такий прикол, що в мене з ранку стріляли, доки я була за кермом?" – шокувала Анна Неплях.

Неплях розповіла, що, на щастя, з нею все гаразд. Вона зазнала легкого шоку.

"Несподівано моя машина стала кабріолетом. Але, як уже пожартував один мій друг: "Ми ті, хто кулі не бояться". Тож зі мною все добре, легкий шок. Але в мене ніби плани на день ніхто не зірве", - поділилася переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" .

При цьому вона не повідомила, де і за яких обставин стався цей інцидент.

Варто зазначити, що Анна Неплях – українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021". Раніше вона була коронована "Міс Інтерконтиненталь України" у 2017 році. Також дівчина брала участь у шоу "Холостяк", але здобути перемогу їй не вдалося.

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