При этом Анна Неплях не сообщила, где и при каких обстоятельствах произошел данный инцидент.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях шокировала новостью. 28-летнея модель из Днепра, которая стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная" — 2021, рассказала, что ее пытались убить. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

Знаменитость поделилась, что утром в ее автомобиль стреляли, когда она ехала за рулем. Пуля попала в заднее стекло и разбила его.

"А как вам такой прикол, что у меня с утра стреляли, пока я была за рулем?" – шокировала Анна Неплях.

Неплях рассказала, что, к счастью, с ней все хорошо. Она испытала легкий шок.

"Неожиданно моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "Мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, легкий шок. Но у меня как бы планы на день никто не сорвет", — поделилась победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" .

При этом она не сообщила, где и при каких обстоятельствах произошел данный инцидент.

Стоит отметить, что Анна Неплях - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". Ранее она была коронована "Мисс Интерконтиненталь Украины" в 2017 году. Также девушка участвовала в шоу "Холостяк", но одержать победу ей не удалось.

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