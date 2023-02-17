Як розповіла Катя Осадча, останні півроку Валентина прагне лише одного - якнайшвидше знайти свого сина.

У загальнонаціональному марафоні Єдині новини вийшов новий епізод спільного проекту ведучої Катерини Осадчої та телеканалу 1+1 під назвою "Знайти своїх". З перших днів повномасштабної війни телеведуча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв'язок через вторгнення Росії на територію України.

У своєму Інстаграмі вона розповіла історію Андрія Гур'єва, якого шукає його мама.

Як розповіла Катя Осадча, останні півроку Валентина прагне лише одного - якнайшвидше знайти свого сина.

Зв'язок із Андрієм Гур'євим із села Гур'єв Козачок Харківської області зник у серпні минулого року. Село, де він жив, знаходиться за майже 3 кілометри від кордону з росією, тому в перші дні повномасштабного вторгнення опинилося під важкими обстрілами, проте не було окуповано.

Після звільнення Харківщини восени минулого року Андрія марно шукали і серед загиблих українців, тіла яких було знайдено у селищі. Мати нашого героя припускає, що може перебувати у російському полоні.

"Волонтери нашої команди активно працюють над пошуками Андрія. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо Андрія Гур'єва, будь ласка, зв'яжіться з нами за телефонами 102 та 1648", - попросила Катя Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.