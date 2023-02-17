В общенациональном марафоне Єдині новини вышел новый эпизод совместного проекта ведущей Екатерины Осадчей и телеканала 1+1 под названием "Знайти своїх". С первых дней полномасштабной войны телеведущая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины.
В своем Инстаграм она рассказала историю Андрея Гурьева, которого ищет его мама.
Как рассказала Катя Осадчая, последние полгода Валентина стремится только к одному - как можно скорее найти своего сына.
Связь с Андреем Гурьевым из села Гурьев Казачок Харьковской области исчезла в августе прошлого года. Село, где он жил, находится в почти 3 километрах от границы с россией, поэтому в первые дни полномасштабного вторжения оказалось под тяжелыми обстрелами, однако не было оккупировано.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!"
Ведущий "Орла и решки" Бедняков назвал ведущую, с которой ему было трудно работать: "Показала, что ты мне не вровень"
Путину предложили "план Б" по Украине, в чем он заключается: "Сумасшедший"
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
После освобождения Харьковщины осенью прошлого года Андрея тщетно искали и среди погибших украинцев, тела которых были найдены в поселке. Мать нашего героя предполагает, что он может находиться в российском плену.
"Волонтеры нашей команды активно работают над поисками Андрея. Если вы владеете любой информацией относительно Андрея Гурьева, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам 102 и 1648", - попросила Катя Осадчая.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.