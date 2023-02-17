Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на третю дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала миле фото та поділилася своїми думками про надзвичайну єдність українців під час війни.

На новій фотографії Світлана відбита у темній обстановці, на ній чорний светр, а волосся зібране в недбалий пучок. Він приклала руки до обличчя і пронизливо дивиться на камеру.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "День Єднання. Офіційно ми відзначаємо його сьогодні вдруге. А не офіційно я відчуваю його кожного дня. У втомленій, але впевненій посмішці військового. У дитячих малюнках у садочку. У тому, як водії дають дорогу швидкій. У тому, як волонтери роблять дива. У тому, як бариста, матюкаючись (не вголос) заводить генератор. У тому, як дитина просить маму замість обіду відправити 20 грн Притулі. У тому, як енергетики, ДСНС, аграрії, продавці, лікарі... Здається, я можу весь день писати про наших людей та їх щоденний подвиг, який вже навіть вони не помічають. А в яких деталях чи вчинках ви відчуваєте День Єднання?".

Нагадаємо, "Боже, яка ніжна": Трінчер з величезним букетом тюльпанів від чоловіка захопила новим відео.

Як повідомляла Politeka, "Ну така шикарна": Квіткова після розриву з Добриніним хизнулася новим стилем, відео.

Також Politeka писала, що "Це філософія": Лобода повернулася до гламурного образу і здивувала новим фото.