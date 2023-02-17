Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала милое фото и поделилась своими мыслями о необычайном единстве украинцев во время войны.

На новой фотографии Светлана запечатлена в темной обстановке, на ней черный свитер, а волосы собраны в небрежный пучок. Он приложила руки к лицу и пронзительно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "День единения. Официально мы отмечаем его сегодня вторично. А не официально я чувствую его каждый день. В уставшей, но уверенной улыбке военного. В детских рисунках в садике. В том, как водители дают дорогу скорой. В том, как волонтеры делают чудеса. В том, как бариста, матерясь (не вслух) заводит генератор. В том, как ребенок просит маму вместо обеда отправить 20 грн Притуле. В том, как энергетики, ГСЧС, аграрии, продавцы, врачи… Кажется, я могу весь день писать о наших людях и их ежедневном подвиге, который даже они не замечают. А в каких деталях или поступках вы чувствуете День единения?".

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