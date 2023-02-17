Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала яскраві фото, на яких показала свій виступ та образ до Дня святого Валентина.

На нових фото Ліда знята на сцені, вона виконувала свою нову пісню "З тобою" при запалених свічках, що надає особливої ​​атмосферності обстановці навколо. На сцену артистка вийшла в елегантній чорній сукні з відкритим декольте і вирізом унизу, яка підкреслила струнку фігуру. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою на пухких губах.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Я так неймовірно дякую вам! За всі слова та тепло, які відчуваю після нашої прем'єри "З тобою" (Valentine's edition). Люблю тебе аж до Місяця і назад, нескінченно!".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як це гарно".

"Ви дуже гарна".

"Просто обожнюю вас".

"Неперевершена".

"Ви такі гарні в будь-яких сукнях".

"Богиня".

"Кохаю".

"Як гарні!".

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