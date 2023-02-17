Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила яркие фото, на которых показала свое выступление и образ ко Дню святого Валентина.

На новых фото Лида запечатлена на сцене, она исполняла свою новую песню "З тобою" при зажженных свечах, что придает особенной атмосферности обстановке вокруг. На сцену артистка вышла в элегантном черном платье с открытым декольте и вырезом внизу, которое подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой на пухлых губах.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Я так невероятно благодарю вас! За все слова и тепло, которые чувствую после нашей премьеры "З тобою" (Valentine's edition). Люблю тебя аж до Луны и обратно, бесконечно!".

Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Как это красиво".

"Вы очень хороша".

"Просто обожаю вас".

"Непревзойденная".

"Вы так хороши в любых платьях".

"Богиня".

"Люблю".

"Как хороши!".

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