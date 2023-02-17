Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка з початку війни живе на дві країни – Україну та Польщу – і продовжує знімати своє шоу "Дорослі дівчатка" з Олею Поляковою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала миле фото та розповіла про своє досягнення.

Як виявилось, Машу запросили стати інтерв'юером на відомій у світі Мюнхенській Конференції безпеки. За словами телеведучої, в її обличчі Європа знову і знову чутиме голос нашої країни та українського народу.

"Нарешті можу розказати. Всесвітньо відома та найпотужніша платформа @youtube запросила мене стати інтерв‘юеркою їхньої студії на не менш відомій в світі Мюнхенській Безпековій Конфернціі. До павільону Ютуб Студії зазвичай приходять найяскравіші гості конфереціі для відвертої розмови. Я щаслива не лише тому, що як для інтерв‘юера, для мене це надзвичайне визнання, але й тому, що запросили саме українку! Адже головна тема цьогорічної @munsecconf - терористичний напад росії на Україну. І в моїй особі Європа знов і знов буде чути голос нашої неймовірної країни та нереального в своїй незламності українського народу! Слідкуйте за моїми оновленими! Дякую всім за довіру! Слава Україні! Слава ЗСУ!", - написала Єфросиніна.

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Маші, а зіркові колеги Леся Нікітюк, Олексій Дурнєв, Наталка Денисенко, Раміна Есхакзай та інші її вітають.

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