Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны живет на две страны – Украину и Польшу – и продолжает снимать свое шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала милое фото и рассказала о своем достижении.

Как оказалось, Машу пригласили стать интервьюером на известной в мире Мюнхенской Конференции безопасности. По словам телеведущей, в ее лице Европа снова и снова будет слышать голос нашей страны и украинского народа.

"Наконец-то могу рассказать. Всемирно известная и мощная платформа @youtube пригласила меня стать интервьюером их студии на не менее известной в мире Мюнхенской Конференции безопасности. В павильон Ютуб Студии обычно приходят самые яркие гости конференции для откровенного разговора. Я счастлива не только потому, что для интервьюера, для меня это чрезвычайное признание, но и потому, что пригласили именно украинку! Ведь главная тема нынешней @munsecconf – террористическое нападение России на Украину. И в моем лице Европа снова и снова будет слышать голос нашей невероятной страны и нереального в своей несокрушимости украинского народа! Следите за моими обновленными! Спасибо всем за доверие! Слава Украине! Слава ВСУ!", - написала Ефросинина.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Маши, а звездные коллеги Леся Никитюк, Алексей Дурнев, Наталка Денисенко, Рамина Эсхакзай и другие ее поздравляют.

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