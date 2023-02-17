Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав фрагмент свого інтерв’ю з українським воєначальником, начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Як пише Politeka.net, у своєму телеграм-каналі Дмитро Комаров повідомив, що це інтерв’ю було настільки захоплююче, що він забув про камери.

«Зустріч із Кирилом Будановим була саме такою. Інформація, якою він ділиться, є унікальною. Буде і таке, що раніше не можна було розказувати», - запевнив Комаров.

Також ведучий «Світ навиворіт» підкреслив, що, монутючи фільм, він втретє дивиться цей матеріал і йому так само цікаво, як і вперше.

«Ділюсь з вами фрагментом відео. І нагадую, що готую до річниці повномасштабної війни свій авторський документальний проект "Рік"», - додав Комаров.

На відео Комаров питає у Буданова, чи є якісь речі, які були засекречені весь минулий рік, але тепер настав час, що їх можна озвучити.

«Дуже є цікавий факт. За чотири доби «Сбербанк России», відділення якого в нас, особливо в Києві були представлені, скупили за максимальним курсом, який тільки міг бути, всю готівку, яку тільки могли. І вона була в них накопичена в їхніх сховищах. Тобто, вони чекали, коли зайдуть свої, як то кажуть. Відкривати і зі своїми людьми проводити необхідну їм політику, роздаючи гроші готівкою. Але все найцікавіше було 23 числа. 24 вже все йшло як йшло», - каже Буданов у викладеному фрагменті інтерв’ю.

За словами Комарова, у його фільм увійдуть рідкісні зйомки з війни, найважливіші моменти року, зафіксовані камерою, та неймовірні люди, від рішень яких залежала і залежить доля України.

Фільм «Рік» вийде 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, раніше Комаров зі "Світ навиворіт" вразив українців першим фрагментом свого фільму.

Також стало відомо, куди зник Дмитро Комаров зі «Світ навиворіт».