Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко опублікувала в Інстаграм топ-добірку новин, що найбільш обговорюються, на 17 лютого.

Популярна українська ведуча Марічка Падалко вирішила розповісти про великий обмін – додому повернулися 100 наших воїнів та 1 цивільний – це заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк, який провів у полоні 333 дні. Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – захисники Маріуполя, включаючи 63 воїни з "Азовсталі" (відео 1).

Також українці пережили не надто масовану, але складну нічну ракетну атаку росіян із використанням кораблів, стратегічної та тактичної авіації (відео 2).

Загинув Олексій Соколовський із Херсона (фото 4). Він був ще добровольцем АТО і після тяжкого поранення дуже довго лікувався у шпиталі, там ми з ним познайомились на концерті. Вічна пам'ять Тобі!

Франція відправляє в Україну першу партію із 14 бойових броньованих машин AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин (фото 5)

Ірландський актор Джек Глісон із «Ігри престолів» приїхав до Києва підтримати українців та привіз машину на фронт, на яку зібрали гроші британські волонтери (відео 7)

Також Марічка Падалко показала фейк дня майже державного рівня: Україна не відзначала День єднання, як про це почали звітувати вранці деякі чиновники.

Указ Президента минулого року (фото 10) чітко вказав на дату проведення, включаючи рік. На указах про інші подібні свята рік не вказується, натомість є слово «щорічно».

«Тому, якщо Ви помітили привітання на цю тему, це а) люди, які не вміють читати укази; б) люди, у яких за комунікації відповідають непрофесійні працівники, в) підлабузники 😀, г) ваш варіант)?» – додала Падалко.

У мережі відреагували:

«Майже рік найважливіші громадяни нашої України – це наші воїни! З поверненням додому!!! Ми очікували!!!; Варіант г) погано навчалися у школі! Повинні доучитися, відправити їх до школи);

Щодо «дня єдності», зауважте, ніхто з Банкової – президент чи офіс президента – чи свідомих міністерств та міністрів з ним не «вітав»;

У 2022 році було допущено помилку в Указі Президента рік не потрібно було вказувати лише дату та місяць».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.