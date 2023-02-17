Популярная украинская ведущая Маричка Падалко решила рассказать о большом обмене – домой вернулись 100 наших воинов и 1 гражданский – это заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк, проведший в плену 333 дня. Среди уволенных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали" (видео 1).

Также украинцы пережили не слишком массированную, но сложную ночную ракетную атаку россиян с использованием кораблей, стратегической и тактической авиации (видео 2).

Погиб Алексей Соколовский из Херсона (фото 4). Он был еще добровольцем АТО и после тяжелого ранения очень долго лечился в госпитале, там мы с ним познакомились на концерте. Вечная память Тебе!

Франция отправляет в Украину первую партию из 14 боевых бронированных машин AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин (фото 5)

Ирландский актер Джек Глисон из «Игры престолов» приехал в Киев поддержать украинцев и привез машину на фронт, на которую собрали деньги британские волонтеры (видео 7)

Также Маричка Падалко показала фейк дня почти государственного уровня: Украина не отмечала День единения, как об этом начали отчитываться утром некоторые чиновники.

Указ Президента в прошлом году (фото 10) четко указал дату проведения, включая год. На указах о других подобных праздниках год не указывается, вместо этого присутствует слово «ежегодно».

«Поэтому если Вы заметили приветствие на эту тему, это а) люди, которые не умеют читать указы; б) люди, у которых за коммуникации отвечают непрофессиональные работники, в) подхалимы 😀, г) ваш вариант)?» - добавила Падалко.

В сети отреагировали:

«Почти год важнейшие граждане нашей Украины – это наши Воины! С возвращением домой!!! Мы ожидали!!!; Вариант г) плохо учились в школе! Должны доучиться , отправить их в школу);

Что касается «дня единства», заметьте, никто из Банковой – президент или офис президента – или сознательных министерств и министров с ним не «приветствовал»;

В 2022 году была допущена ошибка в Указе Президента год не нужно было указывать только дату и месяц».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.