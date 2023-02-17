Андрій Бєдняков нагадав, що саме завдяки путіну та росіянам сталося стільки горя в Україні.

Дитяча омбудсменка росії Марія Львова-Бєлова повідомила президенту країни-агресора росії, що усиновила 15-річну дитину з Маріуполя. Вона цинічно обговорила із главою кремля викрадення українського хлопчика. Більше того, окупантка навіть подякувала путінові, який розв'язав криваву війну проти українців, що тепер вона стала прийомною мамою.

Ведучий Андрій Бєдняков, який народився та виріс у Маріуполі, емоційно відреагував на цю новину в Інстаграм.

Андрій Бєдняков нагадав, що саме завдяки путіну та росіянам сталося стільки горя в Україні. Зокрема тисячі дітей залишилися без батьків і сотні дітей загинули в Україні від рук російських солдатів. Крім того, він додав, що саме "завдяки росіянам" мільйони українців опинилися у розлуці зі своїми сім'ями і далеко від своєї батьківщини

Телеведучий також висловив усе, що думає про так звану російську амбудсменку.

"Це диво в білій блузці називається дитячим амбудсменом у росії. Вона усиновила 15-річну дитину з Маріуполя. З міста, яке було знищено російською армією. З міста, на яке без розбору падали авіабомби та снаряди всіляких калібрів. І так, для довідки, - це ПРИАЗОВ'Я. УКРАЇНСЬКЕ ПРИАЗОВ'Я. Я дуже сподіваюся, що цього "амбудсмена" у білій блузці теж удочерять у Гаазі", - додав ведучий "Орла і решки" Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.