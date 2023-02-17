Детская омбудсменка россии Мария Львова-Белова сообщила президенту страны-агрессора россии, что усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя. Она цинично обсудила с главой кремля похищение украинского мальчика. Более того, оккупантка даже поблагодарила путину, развязавшему кровавую войну против украинцев, что теперь она стала приемной мамой.

Ведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе, эмоционально отреагировал на эту новость в Инстаграм.

Андрей Бедняков напомнил, что именно благодаря путину и россиянам произошло столько горя в Украине. В частности, тысячи детей остались без родителей и сотни детей погибли в Украине от рук российских солдат. Кроме того, он добавил, что именно "благодаря россиянам" миллионы украинцев оказались в разлуке со своими семьями и вдали от своей родины

Телеведущий также высказал все, что думает о так называемой российской амбудсменке.

"Это чудо в белой блузке называется детским амбудсменом в россии. Она усыновила 15 летнего ребенка из Мариуполя. Из города, который был уничтожен российской армией. Из города, на который без разбора падали авиабомбы и снаряды всевозможных калибров. И да, для справки, Мариуполь - это ПРИАЗОВЬЕ. УКРАИНСКОЕ ПРИАЗОВЬЕ. Я очень надеюсь, что этого "амбудсмена" в белой блузке тоже удочерят в Гааге", - добавил ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.