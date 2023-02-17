Відома співачка Злата Огневич поділилася одним із цікавих кадрів, знятих під час її останньої фотосесії.

Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч продовжує ділитися новими кадрами, а також своєю думкою. На цей раз виконавиця похвалилася не лише фігурою на кадрі в Інстаграм.

«Слухаю свій голос так уважно, як ніколи раніше. Це єдиний правильний шлях прожити щасливе життя. Поки серце б'ється, нехай воно горить», - пише Огневич під фото.

Артистка постала у сміливому образі з пухнастим чорним топом та у чорній спідниці з мереживами.

«Дуже важливі слова про «слухати» себе; Бомбезна фотосесія та дуже хороша Ти!; такі фото відверті дуже спокушають чоловіків; Ну яка ж неймовірна; Златочка ви найкраща;

Ви дуже красива жінка!; Яка постать; Ти прекрасна Злата..) ти мрія..) Люблю; Яка ти гарна».

Раніше, судячи з фото, якими виконавиця поділилася у фотоблозі, в Карпатах їй удалося добре провести час. Знаменитість покаталася на родільбані, поласувала місцевими смаколиками, насолодилася українською музикою у виконанні живого оркесту. Але найбільше запам'ятовуються - це катання на лижах і тренування з тренером, який її вчив.

Злата Огневич наголосила з гумором, що вже може робити ластівку, стоячи на лижах.

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