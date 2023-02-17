Известная певица Злата Огневич поделилась одним из интересных кадров, отснятых во время ее последней фотосессии.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич продолжает делиться новыми кадрами, а также своим мнением. В этот раз исполнительница похвалилась не только фигурой на кадре в Инстаграм.

«Слушаю свой голос так внимательно, как никогда раньше. Это единственный верный путь прожить счастливую жизнь. Пока сердце бьется, пусть оно горит» - пишет Огневич под фото.

Артистка предстала в смелом образе с пушистым черным топом и в черной юбке с кружевами.

«Очень важны слова о «слушать» себя🤗; Бомбезная фотосессия и очень хорошая Ты!; такие фото откровенные очень искушают мужчин; Ну какая же невероятная; Златочка вы самая лучшая;

Вы безумно красивая женщина!; Какая фигура; Ты прекрасна Злата..) ты мечта..) Люблю; Какая ты хорошая».

Ранее, судя по фото, которыми исполнительница поделилась в фотоблоге, в Карпатах ей удалось хорошо провести время. Знаменитость покаталась на родельбане, полакомилась местными вкусностями, насладилась украинской музыкой в исполнении живого оркеста. Но самое запоминающиеся - это катание на лыжах и тренировки с тренером, который ее учил.

Злата Огневич отметила с юмором, что уже может делать ласточку, стоя на лыжах.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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