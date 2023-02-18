Відома співачка Злата Огневич поділилася своїми думками про життя за кордоном.

Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила висловитись про життя за кордоном. Нещодавно Злата поїхала з України на якийсь час, до цього відпочивши на українському курорті в горах.

«Поки чекаю на таксі, бачу ось таку картину. Відразу скажу, схоже, що чоловік просто перебрав, я проходила повз і побачила. Незвичайно бачити таке дбайливе ставлення.

Той момент, коли трохи не в дусі, але за тебе про тебе все одно подбають» - поділилася Злата своїми спостереженнями в Польщі.

Після цього вона також висловилася:

«Варшава вже як другий будинок. Сьогодні – у студію, а завтра співатиму як гість. Де? Розповім пізніше».

Також Злата Огневич поділилася черговим сміливим кадром із нещодавньої фотосесії. Артистка вирішила супроводжувати віршем, який привернув увагу фанів.

У мережі поділилися думкою:

«Слово-пісня😍; Дуже гарна 😍; Просто в саме ❤️; Красуня👏; Не дуже знаюся на всьому, але скажу одне – вражає;

Неперевершена і дуже гарна; Дуже зворушливо; добре 😍🤍; Браво 👏 Кому присвячено?».

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