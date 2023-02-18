Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила висловитись про життя за кордоном. Нещодавно Злата поїхала з України на якийсь час, до цього відпочивши на українському курорті в горах.
«Поки чекаю на таксі, бачу ось таку картину. Відразу скажу, схоже, що чоловік просто перебрав, я проходила повз і побачила. Незвичайно бачити таке дбайливе ставлення.
Той момент, коли трохи не в дусі, але за тебе про тебе все одно подбають» - поділилася Злата своїми спостереженнями в Польщі.
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Після цього вона також висловилася:
«Варшава вже як другий будинок. Сьогодні – у студію, а завтра співатиму як гість. Де? Розповім пізніше».
Також Злата Огневич поділилася черговим сміливим кадром із нещодавньої фотосесії. Артистка вирішила супроводжувати віршем, який привернув увагу фанів.
У мережі поділилися думкою:
«Слово-пісня😍; Дуже гарна 😍; Просто в саме ❤️; Красуня👏; Не дуже знаюся на всьому, але скажу одне – вражає;
Неперевершена і дуже гарна; Дуже зворушливо; добре 😍🤍; Браво 👏 Кому присвячено?».
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