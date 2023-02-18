Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила высказаться о жизни за границей. Не так давно Злата уехала из Украины на время, до этого отдохнув на украинском курорте в горах.

«Пока жду такси, вижу вот такую картину. Сразу скажу, похоже на то, что мужчина просто перебрал, я проходила мимо и увидела. Необычно видеть такое бережное отношение.

Тот момент, когда немного не в духе, но за тебя о тебе же все равно позаботятся» - поделилась Злата своими наблюдениями в Польше.

После этого она также высказалась:

«Варшава уже, как второй дом. Сегодня – в студию, а завтра буду петь в качестве гостьи. Где? Расскажу позже».

Также Злата Огневич поделилась очередным смелым кадром из недавней фотосессии. Артистка решила сопроводить стихом, который привлек внимание фанатов.

В сети поделились мнением:

«Слово-песня😍; Очень хорошая😍; Просто в самое❤️; Красавица👏; Не очень разбираюсь во всем, но скажу одно – впечатляет;

Непревзойденная и очень-очень хорошая; Очень трогательно; хорошо 😍🤍; Браво👏 Кому посвящено?».

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