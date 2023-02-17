Відома блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, розлучилася з ним через рік стосунків. Пара жила разом і часто показувала в Інстаграмі, як проводила час у подорожах, веселилася в дорозі тощо.

На цей раз Богдан зізналася, що попрощалася з їхньою улюбленицею - кішкою Бубликом, яку забрала до себе після розставання. Спочатку вихованець належав Михайлу, тому в мережі Ганна часто отримувала про це питання.

А сьогодні вона зізналася: її улюблениця вирушила до господаря, згадувати Заливако Ганна спеціально не стала, написавши коротко:

«Вже кілька днів Бублик не зі мною, вона повернулася до свого господаря. Відео з архіву. Тому сьогодні в Сторі у мене ви бачите її востаннє. Виставляю Сторі зі сльозами на очах, за цей рік дуже звикла до неї незвичайна кішка. Сумую та люблю» - пише Ганна.

Останнім часом про особисте життя Ганна не розповідає, але це не заважає ділитися новими кадрами.

«Любіть, цінуйте, бережіть один одного. І ніколи не бійтеся зізнаватись у почуттях. ps Бажаю, щоб кожен знайшов свою другу половинку» - написала Ганна, супроводжуючи звернення новими кадрами до Інстаграм.

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