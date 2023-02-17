Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, рассталась с ним спустя год отношений. Пара жила вместе и часто показывала в Инстаграм, как проводила время в путешествиях, веселилась в дороге и т.д.

В этот раз Богдан призналась, что попрощалась с их любимицей - кошкой Бубликом, которую забрала к себе после расставания. Изначально питомец принадлежал Михаилу, поэтому в сети Анна часто получала об этом вопросы.

А сегодня она призналась: ее любимица отправилась к хозяину, упоминать Заливако Анна специально не стала, написав коротко:

«Уже пару дней Бублик не со мной, она вернулась к своему хозяину. Видео с архива. Поэтому сегодня в Стори у меня вы видите ее в последний раз. Выставляю Стори со слезами на глазах, за этот год очень привыкла к ней, необычная кошка. Скучаю и люблю» - пишет Анна.

В последнее время о личной жизни Анна не рассказывает, но это не мешает делиться ей новыми кадрами.

«Любите, цените, берегите друг друга. И никогда не бойтесь признаваться в чувствах. p.s Желаю, чтобы каждый нашел свою вторую половинку» - написала Анна, сопроводив обращение новыми кадрами в Инстаграм.

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