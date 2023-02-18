Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм Надя Дорофєєва заговорила після концерту про зміни у своїх виступах та почуттях. В Інстаграм звернення зірка супроводжувала фотозвітом.

«Нові реалії та емоційніші ми – ось відчуття після першого концерту туру. А ще – що треба ЖИТИ: Посміхатися всупереч смутку, бути хоробрим всупереч страхам, бути тут і зараз, насолоджуватися кожним моментом, допомагати іншим… Все це також про нас.

Зараз ми з командою їдемо в автобусі до Черкас за нашими неідеальними, але такими рідними дорогами, спілкуємось, щось плануємо, мріємо і радіємо вже 5 солдаутам» - поділилася Надя.

«Посмішка - це наша зброя 🥰❤; Офігенна❤️; Не вірю, що за 11 днів зустріну тебе у Хмельницькому; Дякую за ці емоції;

Ви молодці, переходьте до нас; Тортики, напевно, смачні, теж хочу… 🥲; Виросла на твоїх піснях» - відповідають у мережі.

Українська співачка Надя Дорофєєв з перших днів вторгнення Росії в Україну дає благодійні концерти, а також займається волонтерством.

Раніше на своїй сторінці в Інстаграм вона показала кадри зустрічі з українцем, який втратив руку на війні. Окрім того, артистка розповіла історію українця.

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