Украинская певица Надя Дорофеева устроила новый тур по городам и отчиталась после первого концерта.

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм Надя Дорофеева заговорила после концерта о переменах в своих выступлениях и чувствах. В Инстаграм обращение звезда сопроводила фотоотчетом.

«Новые реалии и более эмоциональные мы – вот ощущение после первого концерта тура. А еще – что надо ЖИТЬ: Улыбаться вопреки грусти, быть храбрым вопреки страхам, быть здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом, помогать другим… Все это тоже о нас.

Сейчас мы с командой едем в автобусе в Черкасс по нашим неидеальным, но таким родным дорогам, общаемся, что-то планируем, мечтаем и радуемся уже 5 солдаутам» - поделилась Надя.

«Улыбка- это наше оружие🥰❤; Офигенная❤️; Не верю, что через 11 дней встречу тебя в Хмельницком; Спасибо за эти эмоции;

Вы молодцы, переходите к нам; Тортики наверняка вкусные, тоже хочу… 🥲; Выросла на твоих песнях» - отвечают в сети.

Украинская певица Надя Дорофеевас первых дней вторжения рф в Украину дает благотворительные концерты, а также занимается волонтерством.

Ранее на своей странице в Инстаграм, она показала кадры встречи с украинцем, который потерял руку на войне. Кроме того, артистка рассказала историю украинца.

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