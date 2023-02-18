Дружина українського співака Віктора Павлика не може жити без виходів у шикарному вбранні. І з настанням холодного сезону вони стають все більш яскравими та примітними. Кілька годин тому Катерина Репяхова запостила у своєму Інстаграм відео, де показала шикарний образ.

Віктор Павлик вирушив на недовгий відпочинок до Буковеля разом із дружиною та сином. Сама блогер називає це місце "українським Куршавелем".

Яскравими кадрами з номера готелю, де вона перевдягається, Катерина Репяхова поділилася зі своїми передплатниками. Зірка зафіксована в флізі, що облягає, на замочці і світлому лижному костюмі в оливкову смужку під колір кофточки. Дружина українського співака Віктора Павлика щасливо посміхається та виглядає дуже задоволеною.

Фоловери відразу почали захоплюватися красою Катерини і бажати їй відмінного відпочинку: "Круто", "Ти своєю прекрасною посмішкою висвітлюєш весь Буковель", "Ви на цьому відео нереально красива", "Я хочу такий костюм". Актриса Оля Сумська теж залишила комплімент для неї: "Красивенькая".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.