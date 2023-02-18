Виктор Павлик отправился на недолгий отдых в Буковель вместе с женой и сыном.

Жена украинского певца Виктора Павлика не может жить без выходов в шикарных нарядах. И с наступлением холодного сезона они становятся все более яркими и примечательными. Несколько часов назад Катерина Репяхова запостила в своем Инстаграм видео, на котором показала шикарный образ.

Виктор Павлик отправился на недолгий отдых в Буковель вместе с женой и сыном. Сама блогер называет это место "украинским Куршавелем".

Яркими кадрами с номера отеля, где она переодевается, Катерина Репяхова поделилась со своими подписчиками. Звезда запечатлена в облегающей флизке на замочке и светлом лыжном костюме в оливковую полоску под цвет кофточки. Жена украинского певца Виктора Павлика счастливо улыбается и выглядит очень довольной.

Фолловеры тут же принялись восхищаться красотой Катерины и желать ей отличного отдыха: "Круто", "Ты своей прекрасной улыбкой освещаешь весь Буковель", "Вы на этом видео нереально красивая", "Я хочу такой костюм". Актриса Оля Сумская тоже оставила комплимент для нее: "Красивенькая".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.