Популярна українська співачка Настя Каменських вирішила висловитись про свою прем'єру пісні, яку презентувала не відразу. Кліп вийшов відносно недавно, проте зйомки проходили цілий рік тому.

«Неймовірна команда, яскраві образи, запальний робочий процес – зараз здається, що це кадри з іншого життя. Ця зйомка була останньою до 24 лютого, тому зараз про неї я згадую з особливим теплом. Це був день, коли вся команда зібралася разом: ми планували, мріяли та багато сміялися. Але навіть не здогадувалися, що все це втратить всякий сенс лише за кілька днів.

Такі спогади нагадують мені, що існує і мирне життя, в якому ми абсолютно вільні і щасливі робити те, чого прагне серце. І я знаю, що ми обов'язково налагодимо все та зробимо ще краще, коли переможемо та почнемо відновлення країни» - поділилася Настя.

Також Каменських вирішила звернутися до українців, розповідаючи про дітей та необхідність допомоги. Кадр із маленькою дитиною одразу ж оцінили у профілі Каменських в Інстаграм.

«Я знаю, що підтримка онкохворих дітей завжди важлива, а сьогодні – ще один привід нагадати про це і вам. Зараз усі українці переживають складні часи, уявіть, як почуваються малюки, що мають разом з цим боротися за своє життя» - написала Каменських.

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