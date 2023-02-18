Популярная украинская певица Настя Каменских решила высказаться о своей премьере песни, которую презентовала не сразу. Клип вышел относительно не давно, однако съемки проходили целый год назад.

«Невероятная команда, яркие образы, воспалительный рабочий процесс – сейчас кажется, что все это кадры из другой жизни. Эта съемка была последней до 24 февраля, поэтому сейчас о ней я вспоминаю с особым теплом. Это был день, когда вся команда собралась вместе: мы планировали, мечтали и много смеялись. Но даже не догадывались, что все это потеряет всякий смысл всего за несколько дней.

Такие воспоминания напоминают мне, что существует и мирная жизнь, в которой мы совершенно свободны и счастливы делать то, к чему стремится сердце. И я знаю, что мы обязательно наладим все и сделаем еще лучше, когда победим и начнем восстановление страны» - поделилась Настя.

Также Каменских решила обратиться к украинцам, рассказывая о детях и необходимости помощи. Кадр с маленьким ребенком сразу же оценили в профиле Каменских в Инстаграм.

«Я знаю, что поддержка онкобольных детей важна всегда, а сегодня – еще один повод напомнить об этом и вам. Сейчас все украинцы переживают сложные времена, представьте, как себя чувствуют малыши, что должны вместе с этим бороться за свою жизнь» - написала Каменских.

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