Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та заінтригувала шанувальників виходом свого альбому у березні.

Як видно, на новій фотографії Світлана знята в цікавій локації та з незвичайного ракурсу. Перед камерою вона з'явилася у стильному чорному костюмі із золотистими гудзиками, який наголосив на фігурі. Її волосся розпущене і злегка розпатлане, на обличчі легкий макіяж, а у вухах масивні сережки.

У підписі до публікації Лобода написала: "Гуляла вулицею, слухала свій новий альбом. Ох, як же я чекаю... Березень буде спекотним на прем'єри! Вгадай, скільки пісень?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Сподіваємось, що буде не менше 11 пісень".

"Кожна ваша пісня, це – хіт!"

"Сподіваюся, він буде українським".

"Чекаємо з нетерпінням".

"Можливо, 12? Як уже хочеться почути".

"Думаю, що 8 треків буде".

"Дуже сильно чекаємо! Може бути 14".

"Не важливо кількість. Чекаємо на кайфові треки для наших вух".

"Дуже чекаю на ваш альбом. Кожна ваша пісня – це хіт".

"Класна, чарівна, мила, стильна, гламурна!"

"Наша королева краси, ми дуже сильно чекаємо на новий альбом!".

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