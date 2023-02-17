Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала незвичайне фото, на якому постала у вогненному спокусливому образі.
Очевидно, у новій фотографії Христина показала себе на білому тлі. Вона з'явилася перед камерою у вогняно-червоній шовковій сукні на тонких бретельках і з відкритим декольте. Це вбрання гарно підкреслило струнку фігуру та дівочі форми співачки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Соловій написала: "Чорноморчик. Завтра. О 0:00 на всіх музичних платформах". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами:
"Я в шоці".
"Це пожежа".
"Те, що потрібне, вогонь".
"Найпрекрасніша".
"Нереальна!".
"Бестія".
"Красуня, чекаємо".
"Я закохана у Христину".
"Жіноче уособлення української боротьби".
"Просто нереальна дівчина. Христина, виглядаєш фантастично, все ще шкодую, що не познайомився з тобою особисто".
"Вам дійсно підходить вишуканий глам. Виглядайте досить природно і на відміну від штучно-манерних живої, справжньої. Так що не соромтеся одягати гарні вишукані речі".
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