Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька милих фото та анонсувала новий перший сольний тур Україною з українською програмою.

Як видно, Надя знята у студії радіо "Хіт фм", вона весело позує фотографу. Перед камерою артистка з'явилася у цікавому образі – на ній широкі джинсові шорти з чорними колготками та масивними черевиками, а також світла блуза з бежевою безрукавкою. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Завтра їду у свій перший сольний тур Україною. Попереду 17 міст. Аааааааааа. А попереду Європа та Америка". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Найбільше чекаю ваш з Мишком дует".

"Сподіваюся, Мишко теж буде. Дуже хочеться послухати його свист наживо".

"Дуже прикро, що не побалуєте своєю творчістю місто Дніпро".

"Надя, Ізраїль тебе дуже чекає, сподіваюся і в нас буде скоріше твій концерт".

"Їду на 2 концерти у турі, але вже хочеться купити квитки на 3".

"Хто знає, як можна зробити фото після концерту, це можливо взагалі?"

"Це вже? Круто! Гарних концертів".

"Надя, сподіваюся і я коли-небудь приїду до тебе на концерт".

"Буде гаряче".

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