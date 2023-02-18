Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и заинтриговала поклонников выходом своего альбома в марте.
Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации и с необычного ракурса. Перед камерой она появилась в стильном черном костюме с золотистыми пуговицами, который подчеркнул фигуру. Ее волосы распущены и слегка растрепаны, на лице легкий макияж, а в ушах массивные серьги.
В подписи к публикации Лобода написала: "Гуляла по улице, слушала свой новый альбом. Ох, как же я жду… Март будет жарким на премьеры! Угадай, сколько песен?".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
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"Надеемся, что будет не меньше 11 песен".
"Каждая ваша песня, это – хит!".
"Надеюсь, он будет украинским".
"Ждем с нетерпением".
"Быть может, 12? Как уже хочется услышать".
"Думаю, что 8 треков будет".
"Очень сильно ждем! Может быть 14".
"Не важно количество. Ждем кайфовых треков для наших ушей".
"Очень жду ваш альбом. Каждая ваша песня – это хит".
"Классная, обворожительная, милая, стильная, гламурная!".
"Наша королева красоты, мы очень сильно ждем новый альбом!".
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