Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и заинтриговала поклонников выходом своего альбома в марте.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации и с необычного ракурса. Перед камерой она появилась в стильном черном костюме с золотистыми пуговицами, который подчеркнул фигуру. Ее волосы распущены и слегка растрепаны, на лице легкий макияж, а в ушах массивные серьги.

В подписи к публикации Лобода написала: "Гуляла по улице, слушала свой новый альбом. Ох, как же я жду… Март будет жарким на премьеры! Угадай, сколько песен?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Надеемся, что будет не меньше 11 песен".

"Каждая ваша песня, это – хит!".

"Надеюсь, он будет украинским".

"Ждем с нетерпением".

"Быть может, 12? Как уже хочется услышать".

"Думаю, что 8 треков будет".

"Очень сильно ждем! Может быть 14".

"Не важно количество. Ждем кайфовых треков для наших ушей".

"Очень жду ваш альбом. Каждая ваша песня – это хит".

"Классная, обворожительная, милая, стильная, гламурная!".

"Наша королева красоты, мы очень сильно ждем новый альбом!".

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