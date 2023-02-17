Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фотографії зі свого туру на передову, де виступав для українських військових.

Як видно на знімках, Святослава дуже тепло зустрічають на лінії фронту з його виступами, які добряче піднімають бойовий дух бійців. На кадрах можна побачити розмальовану автографами гітару, де грає музикант. Судячи з фото, Вакарчук не лише співає пісні для військових, а й із задоволенням із ними спілкується та фотографується.

У підписі до публікації артист поділився своїми емоціями: "Повертаємося зі Сходу. Вже збився з рахунку, вкотре ми там. Насправді не збився, бо записую). й бригад, які стали 177, 178, 179. Ще три виступи, від яких ком у горлі, і ніякі виступи за весь цей рік не були однаковими, тому що зустрічаєшся з людьми, а кожна людина — особлива. там, на фронті. Тому ми й переможемо – країна особливих людей на своїй рідній, для нас – особливій землі. Слава Україні!".

Українці не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію Вакарчука, захоплюючись його сміливістю:

"Ви неймовірні. Бережіть себе".

"Дякую за те, що ви є і робите, нехай береже вас Господь".

"Ви найкращий, Слава Україні".

"Дякую Вам за ваші справи! Ви найкращий!".

"Бережіть себе!".

"Святославе, ви святий. Ви на музичному фронті і майже на "0" одночасно. Дякую вам за підтримку кольору нації".

"Бережіть себе!".

"Дякую вам за те, що ви робите для країни і для нашої перемоги".

"Дякую вам від жителів сходу".

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