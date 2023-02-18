Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала добірку фотографій зі світського заходу, на яких позує разом зі своєю подругою та колегою з цеху Мартою Адамчук.

Як видно, дівчата зображені в цікавій локації та незвичайній атмосфері, наповненій квітами. Перед камерою Віра позує в елегантній шовковій сукні насиченого бордового відтінку, яку доповнила білосніжними рукавичками вище ліктів. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж. Її подруга Марта не поступається елегантністю – на ній рожевий брючний костюм з білою блузою і бантом на шиї.

У підписі до публікації Кекелія написала: "Вже тиждень пройшов з нашого квітучого концерту, а ви продовжуєте надсилати нам відгуки і враження. І нам надзвичайно радісно від того, що ми змогли вас надихнути. Натхнення отримали і ми від вас, а також від наших партнерів. Пахке мило ручної роботи. Дівчата, дякуємо вам за ідею, організацію і любов до українського красивого. Сподіваємося на зустріч знову і знову".

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