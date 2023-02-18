Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила подборку фотографий со светского мероприятия, на которых позирует вместе со своей подругой и коллегой по цеху Мартой Адамчук.
Как видно, девушки запечатлены в интересной локации и необычной атмосфере, наполненной цветами. Перед камерой Вера позирует в элегантном шелковом платье насыщенного бордового оттенка, которое дополнила белоснежными перчатками выше локтей. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Ее подруга Марта не уступает в элегантности – на ней розовый брючный костюм с белой блузой и бантом на шее.
В подписи к публикации Кекелия написала: "Уже неделя прошла с нашего цветущего концерта, а вы продолжаете посылать нам отзывы и впечатления. И нам очень радостно от того, что мы смогли вас вдохновить. Вдохновение получили, и мы от вас, а также от наших партнеров. Пахучее мыло ручной работы. Девушки, благодарим вас за идею, организацию и любовь к украинскому красивому. Надеемся на встречу снова и снова".
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