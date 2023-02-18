Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото, нагадала про наближення весни та поділилася роздумами щодо змін, які прийшли з початку війни.

На новій фотографії Катя знята в затишній обстановці, вона сидить за столом і нюхає милий букетик яскравої мімози. Перед камерою телезірка з'явилася в теплому жовтому светрі з синім малюнком, її волосся зібране в недбалий хвіст, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Осадча поділилася своїми думками про те, як змінилося значення п'ятниці в її житті та життя всіх українців:

"П’ятниця і війна… П’ятниця до 24 лютого завжди для мене була робоча, адже в п‘ятницю весь час відбувалися заходи, де ми працювали, а ще п‘ятниця була днем, коли зустрічалися з друзями, планували вихідні, іноді кудись збиралися з’їздити, чи навіть летіли, якщо дозволяв час. Здавалося б це було в іншому життєвому вимірі. Тепер дні не поділяються на дні тижня, а просто паеретворилися на "…день війни". Чи на часі зустрічатися з друзями, чи ходити на побачення, чи на часі дозволяти собі п‘ятниці чи вихідні? Думаю, що так, але звичайно у рамках, не забуваючи, що значні витрати і веселощі не на часі. Я знаю, що ми повернемося до наших п‘ятниць і життя з дрібними турботами, але завжди будемо пам‘ятати, що страшно рахувати дні війни, замість днів тижня. Квіти піднімають настрій в будь-який день, а мімоза нарадує, що скоро весна".

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