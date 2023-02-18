Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото, напомнила о приближении весны и поделилась размышлениями об изменениях, которые пришли с начала войны.

На новой фотографии Катя запечатлена в уютной обстановке, она сидит за столом и нюхает милый букетик яркой мимозы. Перед камерой телезвезда пояивлась в теплом желтом свитере с синим рисунком, ее волосы собраны в небрежный хвост, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Осадчая поделилась совими мыслями о том, как изменилось значение пятницы в ее жизни и жизнях всех украинцев:

"Пятница и война… Пятница до 24 февраля всегда для меня была рабочая, ведь в пятницу все время проходили мероприятия, где мы работали, а еще пятница была днем, когда встречались с друзьями, планировали выходные, иногда куда-то собирались съездить, или даже летели, если позволяло время. Казалось бы, это было в другом жизненном измерении. Теперь дни не делятся на дни недели, а просто преобразовались на "…день войны". Ко времени встречаться с друзьями, ходить на свидание, или позволять себе пятницы или выходные? Думаю, что да, но конечно в рамках, не забывая, что значительные расходы и веселье не ко времени. Я знаю, что мы вернемся к нашим пятницам и жизни с мелкими заботами, но всегда будем помнить, что страшно считать дни войны вместо дней недели. Цветы поднимают настроение в любой день, а мимоза напоминает, что скоро весна".

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