Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала елементарний комплекс, який дозволить підтягути тіло та навіть схуднути.

"Новий день - нові починання та звершення. Настав ранок, і ми зустрічаємо його тонізуючою йогою. Улюблений багатьма цикл «Привітання сонця» («Сурья-Намаскар») – одна з найпопулярніших практик йоги, це саме те, що потрібно сучасній активній людині на старті нового дня. Виконувати цей цикл вправ рекомендується вранці натще, краще на світанку", — пише Марина Боржемська.



Рухи мають бути плавними під час переходу з однієї асани в іншу, як показано на фото. Час виконання кожного циклу: 1-2 хвилини, повторюючи від 1 до 6 циклів за один раз. Якщо маєте досвід з йоги, кількість циклів може бути більше 6-ти.





"Здивуйте своє тіло припливом сил та енергії, і воно відповість вам дивовижним поєднанням бадьорості та спокою! До речі, при регулярному виконанні таких вправ у хорошому темпі до 20-30 разів і більше можна суттєво підтягнутися фізично та навіть схуднути. Поповнюйте свої запаси енергії правильно, підтримайте своє здоров'я та будьте в тонусі протягом всього дня!", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.