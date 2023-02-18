В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала элементарный комплекс, который позволит подтянуть тело и даже похудеть.

«Новый день – новые начинания и свершения. Настало утро, и мы встречаем его тонизирующей йогой. Любимый многими цикл «Приветствие солнца» («Сурья-Намаскар») – одна из самых популярных практик йоги, это именно то, что нужно современному активному человеку на старте нового дня. Выполнять этот цикл упражнений рекомендуется утром натощак, лучше на рассвете", - пишет Марина Боржемская.



Движения должны быть плавными при переходе из одной асаны в другую, как показано на фото. Время выполнения каждого цикла: 1-2 минуты, повторяя от одного до шести циклов за один раз. Если у вас есть опыт в йоге, количество циклов может быть больше 6-ти.





"Удивите свое тело приливом сил и энергии, и оно ответит вам удивительным сочетанием бодрости и покоя! Кстати, при регулярном выполнении таких упражнений в хорошем темпе до 20-30 раз и более можно существенно потянуться физически и даже похудеть. Пополняйте свои запасы энергии правильно, поддержите свое здоровье и будьте в тонусе в течение всего дня!", — подчеркнула звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.