Відома артистка вирішила цього разу показати, як провела вільний час із сином і чим змогла розважити себе під час поїздки. Вони вирішили облетіти кілька країн, тому Мішина похвалилася в Інстаграм щасливим моментом.

«Вибачте, а де все??? У мене взагалі прем'єра 😄 »- жартівливо помітила Мішина, прогулюючись на червоній доріжці.

Артистка привернула увагу українців новим роликом після того, як розповіла деталі подорожі. Спочатку вона побувала в Монако, Франції та похвалилася враженнями. На цей раз вони з сином були в Каннах:

«Ну чудові 😍🔥😂; Хто знімає відео? хто з вами третій?); Люблю це місто Кани дуже тепло та чудово;

Коли у Вас щасливі моменти ... ви не відбиті ..., а оператор залишається за кадром ... ось точно секрет; Чарівні 🙌, ваш найголовніший кумир поряд».

Нещодавно Мішина поїхала жити до Хорватії на час зйомок нового серіалу, із собою артистка забрала і сина. Часто вона показує, як захопилася схудненням і почала харчуватися за правилами, до чого привчає і сина.

Також Мішина похвалилася невеликою подорожжю, яку влаштувала разом із сином, коли з'явилося трохи вільного часу. Артистка вирушила з дитиною до Монако.

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