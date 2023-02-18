Известная артистка решила в этот раз показать, как провела свободное время с сыном и чем смогла развлечь себя во время поездки. Они решили облетететь несколько стран, поэтому Мишина похвалилась в Инстаграм счастливым моментом.

«Извините, а где все??? У меня вообще-то премьера 😄» - шутливо подметила Мишина, прогуливаясь на красной дорожке.

Артистка привлекла внимание украинцев новым роликом, после того, как рассказала детали путешествия. Сначала она побывала в Монако, Франции и похвалилась впечатлениями. В этот раз они с сыном были в Каннах:

«Ну чудесные 😍🔥😂; Кто снимает ваши видео? кто с вами третий?); Обожаю этот город Каны очень тепло и прекрасно;

Когда у Вас счастливые моменты…вы не отразимы…,а оператор остается за кадром…вот точно секрет; Очаровательны🙌, ваш самый главный кумир рядом».

Не так давно Мишина уехала жить в Хорватию на время съемок нового сериала, с собой артистка забрала и сына. Часто она показывает, как увлеклась похудением и начала питаться строго по правилам, к чему приучает и сына.

Также Мишина похвалилась небольшим путешествием, которое устроила вместе с сыном, когда появилось немного свободного времени. Артистка отправилась с ребенком в Монако.

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