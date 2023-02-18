Відома співачка Настя Каменських вирішила поділитись архівними кадрами, які нагадують про її минуле життя.

Популярна українська співачка вирішила вперше за довгий час поділитись особистими кадрами, а також показала короткі відео з минулого, які не змогла опублікувати рік тому. Перед 24 лютого артистка вирішила згадати, якою вона була раніше і як дозволяла собі веселитись на зйомках.

Артистка зізналася, що це як з іншого світу, тепер вона виглядає інакше і живе інакше. Перші півроку Каменських провела в Іспанії, а потім наважилася повернутися до Києва, де раніше жила разом із Потапом.

Про особисте життя зірка, як і раніше, не говорить, проте показує відео зі зйомок її кліпу, зроблене якраз перед вторгненням росіян.

"Ще трохи спогадів зі зйомок у минулому житті" - поділилася Настя.

«Неймовірна команда, яскраві образи, запальний робочий процес – зараз здається, що це кадри з іншого життя. Ця зйомка була останньою до 24 лютого, тому зараз про неї я згадую з особливим теплом.

То був день, коли вся команда зібралася разом: ми планували, мріяли і багато сміялися. Але навіть не здогадувалися, що все це втратить будь-який сенс лише за кілька днів» - поділилася Настя.

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