Популярна українська співачка вирішила вперше за довгий час поділитись особистими кадрами, а також показала короткі відео з минулого, які не змогла опублікувати рік тому. Перед 24 лютого артистка вирішила згадати, якою вона була раніше і як дозволяла собі веселитись на зйомках.
Артистка зізналася, що це як з іншого світу, тепер вона виглядає інакше і живе інакше. Перші півроку Каменських провела в Іспанії, а потім наважилася повернутися до Києва, де раніше жила разом із Потапом.
Про особисте життя зірка, як і раніше, не говорить, проте показує відео зі зйомок її кліпу, зроблене якраз перед вторгненням росіян.
"Ще трохи спогадів зі зйомок у минулому житті" - поділилася Настя.
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«Неймовірна команда, яскраві образи, запальний робочий процес – зараз здається, що це кадри з іншого життя. Ця зйомка була останньою до 24 лютого, тому зараз про неї я згадую з особливим теплом.
То був день, коли вся команда зібралася разом: ми планували, мріяли і багато сміялися. Але навіть не здогадувалися, що все це втратить будь-який сенс лише за кілька днів» - поділилася Настя.
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